Scozia, Clarke: “Ci abbiamo provato in tutti i modi. Vantaggio iniziale della Croazia decisivo”

vedi letture

La Scozia arriva ultima nel proprio girone in questo Europeo. E dire che la squadra di Robertson e compagni, dopo aver fermato l’Inghikterra, poteva regalarsi un’altra notte magica contro la Croazia. Alla lunga però, la maggior qualità di Modric e compagni ha prevalso: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà e ha dimostrato di essere migliore di noi-. Ha detto il ct scozzese Steve Clarke nel post partita-. Noi l’avevamo preparata in un certo modo, all’attacco, abbiamo avuto anche delle occasioni. Poi loro sono passati in vantaggio e io credo che sia stato un gol importante nell’economia del match. Questo perchè non avevano l’ansia di vedere i minuti che scorrevano e la necessità di fare gol. Poi noi abbiamo pareggiato e nel secondo tempo una giocata da campione di Modric ci ha condannato. Noi ci abbiamo provato con tutte le nostre forze e tanta buona volontà, probabilmente sarebbe stato piu giusto un pareggio ma avrebbe cambiato poco.