Slovacchia-Spagna 0-1 al 30': clamorosa autorete di Dubravka, iberici in vantaggio

vedi letture

Clamoroso a Siviglia, Spagna in vantaggio con un'autorete fantozziana del portiere Dubravka al 30'. Errore in fase di disimpegno di Satka che serve al limite dell'area Sarabia, l'esterno offensivo tira e trova la traversa col pallone che si impenna e resta in gioco e viene clamorosamente depositato in rete dall'estremo difensore slovacco nel tentativo di smanacciare. Iberici ora al secondo posto in classifica, Slovacchia che rischia invece l'eliminazione.