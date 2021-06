Spagna, Busquets: "Commosso dall'accoglienza della squadra quando sono rientrato"

vedi letture

Il centrocampista della Spagna Sergio Busquets ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno in gruppo dopo la positività al covid: "Sono stato commosso dall'accoglienza che ho ricevuto dalla squadra quando sono tornato, la dice lunga sul grande spirito umano che abbiamo, l'unità e l'amicizia. Da capitano, ma anche da veterano dopo tutti questi Europei e Mondiali che ho giocato, so quanto sia importante la testa, la mentalità, quindi sono sceso in campo per mostrare supporto ed energia e per cercare di scacciare rapidamente la delusione".