Spagna, Luis Enrique lancia Morata dal 1'. I tifosi non gradiscono e chiedono Gerard Moreno

vedi letture

La scelta di Luis Enrique di schierare dal primo minuto Alvaro Morata ha già scatenato diverse reazioni da parte dei tifosi spagnoli che hanno commentato non proprio entusiasti sui social. Una mossa evidentemente a sorpresa: in molti si aspettavano infatti Gerard Moreno, grande protagonista in questa stagione con la maglia del Villarreal, con la quale ha segnato 30 reti vincendo una storica Europa League. Al bianconero toccherà ora cercare di smentire i detrattori. Per lui nell'ultima edizione degli Europei lo score fu di tre reti ed è l'unico di questa rosa, assieme a Jordi Alba (in gol contro l'Italia nella finale del 2012) ad aver segnato in un grande torneo internazionale. Complessivamente Morata ha segnato 18 reti in 40 partite con la nazionale spagnola.