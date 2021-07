Spagna, Luis Enrique: "Una delle gare più belle dell'Europeo. Spero che l'Italia vinca il titolo"

Il ct della Spagna Lui Enrique ha commentato così la sconfitta contro l'Italia ai microfoni della Rai complimentandosi con gli azzurri e ribadendo che tiferà per loro in finale: "Ho visto due squadre di ottimo livello, è stato uno spettacolo per tutti i tifosi e faccio i complimenti all’Italia. Le due squadre hanno cercato di giocare su ritmi alti e creare pericolo, penso sia stata una delle migliori partite dell’Europeo. Spero che in finale possa fare un’altra partita bella e vincere l’Europeo. Non mi porto a casa alcun rimpianto, né per questa gara né per il cammino in generale. Ho visto Chiellini e Bonucci contro Lukaku e ho pensato che fosse meglio giocare con un altro schieramento e avere un uomo in più a centrocampo per creare pericoli".