Spagna, Moreno: "Io e Morata possiamo giocare assieme. Anzi lo abbiamo già fatto"

vedi letture

“Io e Morata possiamo giocare assieme, siamo due giocatori capaci di occupare tutte le posizioni in avanti e possiamo scambiarci fra di noi nel corso della gara con naturalezza”. Parla così Gerard Moreno, attaccante della Spagna dalle colonne di As: “lo abbiamo già fatto contro il Portogallo con lui al centro dell’attacco e io sulla destra, poi certamente sta al mister scegliere la soluzione migliore per la squadra. Alvaro ha la fiducia di tutti nello spogliatoio, per noi è un giocatore molto importante dentro e fuori dal campo e l’altro giorno ha fatto una grande partita anche se non è riuscito a segnare. - conclude Moreno – I fischi? È tranquillo, concentrato e sta lavorando al massimo. Questi episodi non sono piacevoli, ma ci siamo passati tutti e l’importante è metterseli alle spalle. Sono sicuro che lavorando come sta facendo riuscirà a tornare al gol”.