"Spero di avere quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore". Così Mancini in vista della finale

vedi letture

Cosa significa la finale di Euro 2020 per il CT Roberto Mancini? "È tra i momenti più importanti. Ho giocato in Nazionale fino all'Under 21, poi in Nazionale A, ma non abbiamo vinto Europeo U21 e Mondiale che avremmo meritato. È un momento importante per me: rappresentiamo l'Italia, spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore nonostante abbia giocato in Nazionali fortissime"