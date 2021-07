Spinazzola: "Ho capito subito la gravità dell'infortunio. Ho pianto perché ero fuori dal torneo"

vedi letture

Intervistato da Il Messaggero l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola, fra i migliori dell'Europeo fino a quel bruttissimo infortunio subito durante la gara con il Belgio, parla proprio di quegli istanti: "Ho capito subito la gravità dell'infortunio. Me ne sono subito reso conto. Ho pianto perché ero sicuro di dovermi arrendere sul più bello. Più del dolore mi ha fatto male sentirmi fuori dalla competizione. Ho continuato a piangere negli spogliatoi. E quando sono rientrati anche i compagni, hanno pianto con me invece che festeggiare la vittoria. Poi ho detto basta e ho sorriso. Del resto con l'allegria, dal primo giorno del ritiro, siamo arrivati al successo finale. Il nostro segreto per vincere il trofeo. È andata proprio così".