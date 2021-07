Stasera Italia-Spagna, Del Piero: "Valori delle rose simili, le squadre arrivano in fiducia"

Alessandro Del Piero è stato intervistato da AS per parlare del match di questa sera fra Italia e Spagna: "Le squadre arrivano con fiducia dopo aver iniziato l'Europeo senza essere favorite. L'Italia ha mostrato un gioco migliore della Roja e, anche se non credo sia favorita, i valori della rosa sono molto simili".