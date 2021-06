Sturridge lancia l'Italia: "L'outsider di Euro 2020. Per me gli azzurri arriveranno in finale"

Daniel Sturridge crede nell'Italia di Roberto Mancini. "L'Italia è l'outsider di Euro 2020. Ha un allenatore top e una squadra veramente organizzata. Per me arriverà in finale", ha scritto l'attaccante inglese - attualmente svincolato - sul suo profilo Twitter.

Italy are dark horses. Top coach and team Is very organized. I fancy them to be in the final.

— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) June 20, 2021