Svezia, Andersson: "La Slovacchia non presserà alto, potremo fare un altro gioco"

Janne Andersson, ct della Svezia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Slovacchia, seconda giornata del Gruppo E di Euro 2020: "Ci siamo messi in una buona posizione dopo la prima giornata. Domani dobbiamo giocare una buona partita, sperando di ottenere un buon risultato. La chiave sarà impostare il match sul nostro modo di giocare, cosa che siamo riusciti a fare troppo poco contro la Spagna. L'altra settimana abbiamo affrontato l'Armenia e abbiamo giocato un'ottima partita in attacco contro una squadra che difende anche più bassa. Difendere e attaccare, in alcune partite usi più uno stile che l'altro. Penso che la Slovacchia non presserà così in alto come la Spagna e potremo utilizzare altre caratteristiche del nostro gioco".