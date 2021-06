Svezia, Forsberg amaro: "Meglio noi, è dura da accettare. Preferivo fare 0 gol e passare"

Emil Forsberg, centrocampista Svezia, ha parlato a TV4 al termine della battaglia persa al 121' contro l'Ucraina. Una tremenda delusione per gli scandinavi, che speravano di giocarsi la qualificazione ai calci di rigore: "È dura. Siamo stati la squadra migliore, abbiamo subìto un gol strano e poi abbiamo colpito il palo e la traversa. Meritavamo di meglio, ma non era la serata giusta. I miei quattro gol? Avrei preferito segnarne zero gol e passare il turno. Sono così triste, avevamo obiettivi più grandi di questo"..

I supplementari in 10 contro 11: "Certo, è difficile giocare ai supplementari in inferiorità numerica. Abbiamo lottato da squadra e ci siamo ripromessi di non mollare. Poi con l'ultima giocata, cross e colpo di testa, hanno segnato. È incredibilmente difficile da accettare".