Svezia-Polonia, le formazioni ufficiali: Quaison con Isak in avanti. Krychowiak titolare

Il ct della Svezia Andersson sceglie l'attacco veloce formato da Quaison, preferito a Berg, al fianco di Isak. Per il resto conferma la formazione delle prime due uscite con Larsson e Forsberg esterni di centrocampo ed Ekdal in cabina di regia. La Polonia risponde col ritorno in campo di Krychowiak dopo il turno di squalifica al fianco di Klich. Per il resto squadra confermata con Zielinski e Swiderski alle spalle del bomber Lewandowski. In difesa Bereszysnki centrale al fianco di Bednare e Glik. Queste le formazioni ufficiali:

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Isak. Ct Andersson

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Pichacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski. Ct Sousa