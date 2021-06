Svizzera, il segreto di Sommer: un paio di occhiali speciali per migliorare i riflessi

Il segreto di Yann Sommer, portiere della Svizzera diventato eroe nazionale nella serata di ieri con il rigore parato a Mbappé, sono un paio di occhiali da sole speciali prodotti in Giappone. Occhiali che, assicura l’azienda produttrice, migliorano la reattività di chi li indossa se utilizzati per 15 minuti al giorno, a giorni alterni, per due mesi. Dietro questi occhiali c’è la stessa tecnologia delle luci stroboscopiche: le lenti – si legge su Sportmediaset - vengono colpite da delle luci che si accendono e spengono ad intervalli brevi e regolari. Questi flash continui permettono a chi li indossa di avere una visione a rallentatore. La palla non verrà più percepita con un movimento fluido, ma a scatti. Questo tipo di visione fornisce uno stimolo neurologico all'atleta, che ha così la possibilità di aumentare la coordinazione occhio-mano-palla. Una tecnologia poco utilizzata in Europa, ma largamente utilizzata negli sport statunitensi e in particolare nel baseball dove tutte le squadre utilizzano questi occhiali speciali.