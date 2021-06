Svizzera, Petkovic dopo il ko con l'Italia: "Volevamo regalarvi una notte magica. Chiedo scusa"

"Volevamo regalarvi una notte magica, rendervi fieri di noi e della nostra Svizzera. Dopo un lungo periodo di rinunce volevamo farvi felici con una vittoria contro l'Italia" è quanto ha scritto Vladimir Petkovic in una lettera aperta alla "Schweiz am Wochenende". Il ct degli elvetici chiede scusa per il ko per 3-0 contro gli azzurri: "Contro gli Azzurri non sono riuscito a mandare in campo una squadra in grado di battere un avversario fortissimo. Nel match decisivo con la Turchia, la nostra ultima chance, non solo dovremo quindi adottare il giusto atteggiamento tattico ma anche tornare a veicolare i nostri valori: solidarietà, identificazione, gioia e rispetto". Petkovic infine lancia un appello ai tifosi: "Insieme possiamo farcela. Ecco perché il vostro sostegno, in queste ore, sarà decisivo. Così come la vostra solidarietà e positività. Faremo di tutto per condividere una grande gioia domenica e rendervi fieri del traguardo ottenuto dalla squadra. Dalla nostra Nazionale, la nostra Svizzera!