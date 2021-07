Tacchinardi: "Questa Spagna non mi piace. Italia, calcio migliore e gruppo fantastico"

Alessio Tacchinardi, in vista della sfida fra Italia e Spagna, ha parlato all'emittente iberica SER Catalunya: "La Spagna è la squadra che mi è piaciuta meno in questo Europeo. L'ho sempre ammirata molto, ma in questo torneo no. Non ci sono giocatori di così alto livello, non ce n'è uno che mi ha emozionato. L'Italia ha giocato il calcio migliore, il più veloce, con un gruppo fantastico. Sta giocando ad un livello impressionante. Mancini ha rubato qualcosa dal calcio spagnolo, anche se con le caratteristiche italiane di intensità e pressione".

Quindi, l'ex centrocampista della Juventus si è soffermato anche sul futuro di Miralem Pjanic: "Penso che la Juve farà di tutto per ingaggiare Locatelli, anche se il prezzo potrebbe salire proprio a causa dell'Europeo. Dovesse saltare Locatelli, perché non prendere Pjanic? Allegri lo conosce benissimo".