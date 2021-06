tmw Attesa per Italia-Galles. Passeggiata del gruppo azzurro a Villa Borghese con i tifosi

L’Italia si avvicina con serenità alla sfida delle 18 contro il Galles. La comitiva azzurra, intorno alle 11.30, è uscita dall’hotel Parco dei Principi per una passeggiata all’interno di Villa Borghese. Col ct Roberto Mancini e il capo delegazione Gianluca Vialli in testa al gruppo, la passeggiata della squadra è stata accompagnata dalla presenza di tanti tifosi e curiosi all’interno del parco.

