Turchia, l'avversaria dell'Italia è la Nazionale con l'età media più bassa di tutto l'Europeo

Se l’Italia di Roberto Mancini è tra le formazioni più ricche di giovani talenti, non le è da meno la Turchia, avversaria di questa sera nel match d’esordio di Euro2020. Come riporta OPTA, infatti, la formazione di Senol Gunes è quella con l’età media più bassa (24 anni e 353 giorni) dell’intera kermesse continentale. Al secondo posto c’è l’Inghilterra di Gareth Southgate con un’età media di 25 anni e 115 giorni.

24y 353d - Turkey have the youngest squad based on average age at Euro 2020 (24y 353d), just ahead of England (25y 115d). Youth.

