Ucraina batte Cipro con un rotondo 4-0. Più di un'ora in campo per Malinovskyi

Facile e rotonda vittoria per l'Ucraina del ct Shevchenko, che si prepara al meglio per l'appuntamento di Euro 2020. Rotondo successo per 4-0 nei confronti di Cipro, con l'atalantino Malinovskyi che è partito nell'undici iniziale ed è rimasto in campo per 67 minuti, senza finire però sul tabellino dei marcatori, prima di essere sostituito.