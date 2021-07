Ucraina, Matvienko: "Inghilterra favorita ma non possiamo fermarci e accontentarci"

Il difensore dell'Ucraina Mykola Matvienko ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della UEFA del momento della nazionale di Shevchenko: "Adesso vogliamo di più, non possiamo semplicemente fermarci e accontentarci. In questa fase tutto può succedere e crediamo di poter andare avanti. Emozioni dopo la gara con la Svezia? Pura gioia, la stessa di tutta l'Ucraina, probabilmente. Abbiamo visto molti video e messaggi dopo la partita, davvero fantastici! Ora però mi sono già calmato e ho iniziato a prepararmi per la prossima partita. L'Inghilterra è nella stessa situazione e giocare due volte in tre giorni non è una novità per noi. Quindi penso che saremo il più preparati possibile. E’ abbastanza chiaro che l'Inghilterra sia la favorita. Sarà difficile per noi, ma lo ripeto: tutto è possibile in questa fase, e noi crediamo in noi stessi".