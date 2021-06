Ungheria-Francia 1-1 al 66': arriva il pareggio dei campioni del mondo firmato Griezmann

Pareggio della Francia al 66' con Antoine Griezmann. Ungheresi colpiti nel momento migliore e colpiti paradossalmente in contropiede: lancio lungo di Lloris per Mbappé che sfrutta la sua velocità e mette il pallone in mezzo, Orban prova a deviare ma trova l'inserimento del numero 7 transalpino che non può fallire da distanza ravvicinata.