Ungheria-Francia, formazioni ufficiali: Deschamps cambia il terzino sinistro, Digne per Hernandez

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Ungheria-Francia, valida per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2020. Una sola novità per Deschamps, che sceglie Digne come terzino sinistro al posto di Lucas Hernandez. Négo è la novità nell'undici titolare di Rossi:

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai, Négo, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Sallai, Ad. Szalai. A disp. Dibusz, Bodgan, Lang, Kecskés, Cseri, Holender, Lovrencsics, R. Varga, Sigér, K. Varga, Nikolic, Schon. All. Rossi.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. A disp. Mandanda, Maignan, Lenglet, Lemar, Giroud, Dembélé, Tolisso, Sissoko, Hernandez, Dubois, Koundé, Thuram. All. Deschamps.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)

ASSISTENTI: Burt e Bennett (Inghilterra)

IV UOMO: Frankowski (Polonia)

VAR: Kavanagh (Inghilterra)