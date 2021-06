Ungheria, il ct Rossi: "Puskas Arena emozionante. Ora proviamoci con la Germania"

Marco Rossi, ct dell’Ungheria che ieri ha fermato la Francia sul pareggio, ha parlato a Sky Sport: “Dopo tanti anni che sono qua in Ungheria so quello che i tifosi possono darci nei momenti importanti. Quel che è successo a livello ambientale è qualcosa che ci ha emozionati tutti, evidentemente anche me. Lo stadio pieno cambia qualcosa? Quando giochi in uno stadio come il nostro da avversario, pieno di tifosi, ti senti un po’ più solo anche se non dobbiamo dimenticare che si tratta di giocatori di caratura internazionale. Forse c’era difficoltà di comunicazione fra i giocatori in campo, ma questo poteva essere un problema per noi più che per loro visto che hanno una qualità tecnica ben superiore. Invecchiando si è più sensibili a certe cose. Si sono venute a creare una serie di circostanze per le quali il pensiero va a persone e momenti che non hai più la possibilità di vivere. Come vive l’Ungheria l’Europeo? L’Ungheria è un popolo che ama il calcio e che si unisce come pochi altri quando scende in campo la Nazionale. Sono innamorati del calcio e dello sport in generale. La gara con la Germania? Ne ho 4 che giocano in Bundes, sicuramente ne sanno più di me ma la Germania la conosciamo bene. In questo momento è la squadra più in palla del girone, ha perso immeritatamente con la Francia e poi ha vinto nettamente col Portogallo. Sarà quasi proibitiva, ma proveremo a fare del nostro meglio per creargli qualche problema”.