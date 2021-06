Ungheria, Nagy: "Eravamo tutti scioccati per Eriksen. Sono fiducioso, presto tornerà a casa"

In conferenza stampa Adam Nagy ha parlato della vicenda Christian Eriksen. L'ex centrocampista del Bologna, oggi al Bristol City e in forza alla selezione dell'Ungheria per Euro 2020, si è così espresso su quei momenti di grande paura: "Ieri, dopo l'allenamento, ci sono arrivate le prime, drammatiche notizie su Christian Eriksen. Eravamo tutti scioccati. Sono fiducioso però che potrà tornare prima possibile a casa, così da riprendersi e rimettersi a posto con la sua famiglia in un ambiente amorevole".

Quindi, in vista del debutto col Portogallo, ha così parlato: "Possiamo rappresentare il nostro paese, con il nostro pubblico. Faremo del nostro meglio, come nel 2016. Tra l'altro cinque anni fa abbiamo giocato una delle partite più divertenti dell'intero Europeo proprio coi portoghesi...".