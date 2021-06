Ungheria, Nego: "Griezmann mio compagno di stanza in U19. Ora sarà bello sfidarlo"

Loic Nego, centrocampista dell'Ungheria che domani affronterà la Francia, ha parlato in conferenza stampa. Questo il pensiero del giocatore, ex della Roma dal 2011 al 2013: "Il mio debutto all'Europeo contro il Portogallo è stato un eccellente modo per mettermi alla prova. Cosa si prova ad affrontare la Nazionale del paese in cui sono nato? E' indescrivibile, eccezionale, soprattutto per i miei amici e la mia famiglia. Una volta che ci sarà il fischio d'inizio, però, dimenticherò tutto e darò il massimo. Griezmann? Con lui ho vinto l'Europeo Under 19 nel 2010. Un momento che ricorderò per sempre. Antoine era il mio compagno di stanza, eravamo sempre insieme. Sarà bello rivederlo e affrontarlo, anziché giocare insieme".