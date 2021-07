"Vinciamo insieme, perdiamo insieme". La malinconia di Maguire sul suo profilo Twitter

"Vinciamo insieme, perdiamo insieme. Torneremo". Così Harry Maguire, difensore dell'Inghilterra e del Manchester United, sul suo profilo Twitter dopo la sconfitta con l'Italia nella finale di Euro 2020.

Win together - lose together.

We’ll be back. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/8JGIx57VPN

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 12, 2021