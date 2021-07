Yaya Toure elogia il suo ex tecnico Mancini: "33 gare da imbattuto con l'Italia, incredibile!"

Tra i vari messaggi di complimenti che in queste ore l'Italia di Mancini sta ricevendo, si aggiunge anche quello di Yaya Toure. Il centrocampista ex Manchester City, infatti, sui social ha voluto elogiare il suo ex allenatore: "Oooooh Mancini, ooooooh Mancini. 33 gare da imbattuto, incredibile, incredibile! Ti voglio bene, mio coach", il post su Twitter accompagnato da un'immagine dei due durante l'esperienza ai citizens.