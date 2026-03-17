Fantacalcio, i player of the match 29ª giornata
I player of the match della 29ª giornata al fantacalcio.
Nikola VLASIC (Torino-Parma 4-1): nella goleada con cui la squadra di D'Aversa sconfigge i ducali, non segna né fa assist, ma gioca una partita da vero leader, accompagnando le azioni offensive ed essendo il primo difensore in fase di non possesso. Fantavoto: 7
Nikola KRSTOVIC (Inter-Atalanta 1-1): sostituisce uno Scamacca evanescente e dà energia all'attacco bergamasco, ma soprattutto deposita in rete la corta respinta di Sommer sul tiro di Sulemana. Fantavoto: 10
Matteo POLITANO (Napoli-Lecce 2-1): è finalmente arrivato il primo gol in questo campionato per il nazionale azzurro, che completa la rimonta degli azzurri su un Lecce coriaceo. Realizza anche l'assist del gol del pari di Hojlund. Fantavoto: 11.5
Kenan YILDIZ (Udinese-Juventus 0-1):parte da centravanti in questa partita, ma non appena Spalletti lo riporta sua sinistra diventa devastante per i i difensori friulani, e da li arriva il suggerimento del turco per il gol vittoria di Boga. Ci riprova anche nella ripresa ma Okoye dice di no. Fantavoto: 8
VITINHA (Verona-Genoa 0-2): come contro la Roma, De Rossi lo fa entrare nel secondo tempo e il portoghese gli toglie le castagne dal fuoco. Stavolta ci mette poco più di un minuto dal suo ingresso con un bolide da trenta metri su cui Montipó non è irreprensibile. Decisivo. Fantavoto: 9.5
Antonio CARACCIOLO (Pisa-Cagliari 3-1): è l'eroe di giornata. Segna una fantastica doppietta in due minuti, come un falco dentro l'area di rigore, su due palloni vaganti in area sarda. Non segnava da otto anni in Serie A, ed entra nel podio dei difensori più anziani a segnare una doppietta. Fantavoto: 14
Nicolò CAMBIAGHI (Sassuolo-Bologna 0-1): corsa, velocità e tanta abnegazione in fase difensiva. Questa la sintesi della prova dell'esterno monzese nella vittoria esterna di misura nel derby emiliano. Fantavoto: 6
Lucas DA CUNHA (Como-Roma 2-1): sale in cattedra piano piano nel corso del furibondo match ad alta intensitá contro i giallorossi. In superiorità numerica gestisce al massimo tutti i palloni a centrocampo e rischia anche di segnare, prendendo la traversa. Fantavoto: 7
Gustav ISAKSEN (Lazio-Milan 1-0): sgasa sin dal primo minuto di partita, e fa tornare sulla Terra Estupiñan, ancora tra le nuvole dopo il derby. Nei minuti iniziali, preso dalla foga, strappa alla grande ma è troppo frenetico nella scelta di passaggio, poi però al 26' è freddo come il ghiaccio davanti a Maignan in occasione del gol partita. Fantavoto: 10
Fabiano PARISI (Cremonese-Fiorentina 1-4): tra i tanti protagonisti del match dello Zini la spunta l'ex Empoli con una prestazione maiuscola, condita dal gol del vantaggio con un tracciante di sinistro sul primo palo, che beffa un incerto Audero. Fantavoto: 10
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