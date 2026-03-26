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Fantacalcio, Top 11 del girone di ritorno in Serie A

Fantacalcio, Top 11 del girone di ritorno in Serie ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

La Top 11 al fantacalcio del girone di ritorno (fonte medie Fantalab) fino alla 30ª giornata. Per i resoconti completi www.tuttofantacalcio.it

Top XI (3-4-3):
Carnesecchi
N'Dicka - Bremer - Dimarco
Baturina - McTominay - Malinovskyi - Zielinski
Yildiz - Lautaro - Malen

CARNESECCHI (Atalanta): l'estremo difensore atalantino è ormai un top a tutti gli effetti, e il suo rendimento gli ha aperto le porte della maglia azzurra. Complice la crescita complessiva della squadra di Palladino in fase difensiva, ha subito pochi gol, e tra i pali è molto difficile da superare. È sceso solo una volta sotto la sufficienza in termini di voto-base dalla 13^ giornata in poi e ha anche respinto il penalty di Nico Paz all'ultimo secondo nello 0-0 contro il Como.

11 partite a voto, 8 gol subiti, 4 clean sheet, 1 rigore parato, media-voto: 6.59, fantamedia: 6.14*

N'DICKA (Roma): nei primi due anni in maglia giallorossa aveva realizzato un gol in 85 presenze, quest'anno è già a quota 5 tra campionato ed Europa League. Dal primo gol in Serie A alla Cremonese alla 26^ giornata ci ha preso gusto, colpendo anche Juve e Genoa nelle due successive. Non ha la straordinaria regolarità della scorsa stagione, complice anche l'impegno in Coppa d'Africa, ma in compenso sta portando molti più bonus e pericolosità sui calci piazzati, mantenendo al contempo un'ottima media-voto.

9 partite a voto, 3 gol, 2 ammonizioni, media-voto: 6.50, fantamedia: 7.39*

BREMER (Juventus): è il leader della difesa bianconera. Ha ritrovato una condizione brillante dopo il pesante infortunio di inizio stagione e sta anche trovando gol e assist, per lui un totale 6 contributi al gol stagionali in Serie A, una doppietta e 2 passaggi vincenti nella stessa partita. È in leggera flessione nelle ultime gare, ma è un'assoluta garanzia.

10 partite a voto, 3 gol, 1 assist, 3 ammonizioni, media-voto: 6.40, fantamedia: 7.25*

DIMARCO (Inter): difficilmente un difensore ha raggiunto un rendimento così elevato. È con tutta probabilità il giocatore più decisivo al fantacalcio, chi lo ha acquistato ha ottenuto molto di più di un "semplice" top di ruolo. Dalla 18^ giornata in poi il picco massimo, con 5 gol e 5 assist e solo 4 gare senza andare a bonus, tanto che le ultime tre partite a secco sanno di evento straordinario. In generale è a quota 20 contributi al gol e punta al record di assist in una singola stagione in Serie A.

11 partite a voto, 4 gol, 4 assist, 2 ammonizioni, media-voto: 6.77, fantamedia: 8.14*

BATURINA (Como): nella prima parte dell'anno è stato un oggetto misterioso, con tante panchine e tanta fatica per imporsi nella nuova realtà. Una volta terminato il periodo di ambientamento non si è più fermato, e ora Fabregas ha una freccia in più nel proprio arco per raggiungere la Champions. Chi lo ceduto alla riparazione si sta mangiando le mani.

10 partite a voto, 5 gol, 2 assist, media-voto: 6.45, fantamedia: 8.45*

MCTOMINAY (Napoli): anche quest'anno è salito in cattedra nel girone di ritorno, dopo un inizio in ombra. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro match, quando è stato in campo è sempre risultato decisivo per la squadra di Conte, con reti molto pesanti, e ora con il rientro di De Bruyne ha ricomposto la coppia che aveva incantato nelle prime partite dell'anno.

7 partite a voto, 4 gol, media-voto: 6.57, fantamedia: 8.29*

MALINOVSKYI (Genoa): De Rossi lo ha rispolverato al centro della manovra rossoblù, e i risultati sono eccellenti. La sua esperienza, ma soprattutto il suo sinistro magico è tornato letale come ai tempi dell'Atalanta, con tre gol consecutivi tra la 22^ e la 24^ giornata. La salvezza genoana passa dai suoi piedi.

11 partite a voto, 3 gol, 1 assist, 3 ammonizioni, media-voto: 6.32, fantamedia: 7.09*

ZIELINSKI (Inter): nelle formazioni di inizio anno era uno degli ultimi nelle gerarchie del centrocampo nerazzurro, e per questo anche poco appetibile in sede d'asta. Attualmente la situazione è completamente capovolta, si è preso con forza e a suon di prestazioni importanti il posto da titolare, rimpiazzando anche Calhanoglu in mezzo al campo, dopo l'infortunio del turco. Molto attivo anche in zona gol, sono 5 le reti totali segnate, con un rigore.

11 partite a voto, 3 gol, 1 ammonizione, media-voto: 6.36, fantamedia: 7.15*

YILDIZ (Juventus): è in una fase di grande maturità e consapevolezza del suo processo di crescita. È il leader tecnico di una squadra con problemi importanti nel reparto d'attacco. Stupisce l'impressionante regolarità nelle prestazioni, è uno dei pochi calciatori in Serie A in grado di accendere una partita, sempre con pericolosità assoluta. Ha battuto il record di più giovane calciatore straniero nella Juventus ad andare in doppia cifra prima di compiere 21 anni, l'ultimo a riuscirci fu Roberto Bettega nel 1971.

11 partite a voto, 4 gol, 2 assist, 2 ammonizioni, 1 rigore sbagliato, media-voto: 6.50, fantamedia: 7.41*

LAUTARO (Inter): nel campionato con i numeri più bassi in Europa in termini di prolificità, l'argentino è l'unica vera certezza in attacco. Quest'anno più che mai chi ha speso per acquistarlo ha ottenuto i maggiori benefici. È stato ai box nelle ultime cinque partite, e nonostante ciò il secondo cannoniere si trova ancora a tre gol di distacco. Il suo sarà un ritorno attesissimo per i suoi fantapossessori e soprattutto per l'Inter, farà di tutto per difendere la sua prima posizione e conquistare il secondo titolo di capocannoniere della Serie A.

6 partite a voto, 4 gol, 1 ammonizione, media-voto: 6.50, fantamedia: 8.42*

MALEN (Roma): il suo impatto con la Serie A è stato devastante. Ha una media da capocannoniere, in poche partite è a soli tre gol dal podio della classifica marcatori. È andato in gol nella metà delle presenze, con anche due doppiette consecutive, con il 100% di efficacia dal dischetto. È il miglior giocatore finora nel girone di ritorno.

10 partite a voto, 7 gol, 1 ammonizione, media-voto: 6.55, fantamedia: 8.60*

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