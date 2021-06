-2 a Euro2020, Mancini studia la formazione anti-Turchia. E Verratti lavora con il pallone

vedi letture

A due giorni dall'inizio dell'Europeo, passi in avanti significativi per Marco Verratti che ha una grande voglia di recuperare dall'infortunio al collaterale del ginocchio destro e mettersi al servizio della causa azzurra. Il centrocampista del PSG è sceso in campo nell'ultimo allenamento della Nazionale e ha fatto qualche esercizio con il pallone seguito da un preparatore: ovviamente non potrà essere disponibile per Italia-Turchia di venerdì - gara inaugurale del torneo - ma Mancini spera di poterlo convocare la successiva partita, il 16 giugno con la Svizzera. Per il resto nel penultimo allenamento in programma a Coverciano prima della partenza domani mattina per Roma il ct ha diviso la squadra in due gruppi facendo svolgere lavoro prettamente tattico. Ancora a parte Florenzi ma lui stesso in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni: si tratta solo di un po' di affaticamento muscolare.