Aggancio Champions! Il Napoli di Gattuso plana sul Torino. E soddisfa De Laurentiis

Vittoria Champions per il Napoli: 2-0 al Torino , gli azzurri di fatto la chiudono nei primi minuti con Bakayoko e Osimhen. Le pagelle di Tuttomercatoweb.com premiano quasi tutti i giocatori di Gennaro Gattuso e soprattutto il tecnico che con le sue scelte, coi cambi fatti rispetto al successo contro la Lazio, si dimostra ancora una volta in un momento magico.