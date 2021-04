Le pagelle del Napoli - Zielinski professore, Di Lorenzo instancabile. Osimhen è una gazzella

Meret 6,5 - Pronti-via, Verdi lo sollecita con un tiro da fuori su cui è attento. Nella ripresa è prodigioso nella risposta ad Ansaldi.

Di Lorenzo 7 - Ara la fascia, andando su e giù senza fermarsi praticamente mai. E non sbaglia nulla in nessuna delle due fasi. Il posto all'Europeo deve ancora conquistarselo, la strada è quella giusta.

Rrahmani 6,5 - Chiamato a sostituire Manolas, lo fa nel migliore dei modi. Si dimostra solido, mantiene alta l'attenzione per tutta la gara.

Koulibaly 6,5 - Da quando è tornato a questi livelli, che sono i suoi livelli tipici, il Napoli ha risalito la china. E non è un caso. Anche oggi più di una volta determinante.

Hysaj 6,5 - Confermato a sinistra, dimostra di essersi adattato perfettamente al ruolo. Contiene bene il Toro da quel lato e chiude bene tante volte la diagonale.

Demme 6,5 - L'equilibratore del Napoli è ancora una volta impeccabile. Oltre al solito filtro a centrocampo, è cresciuto anche in fase di costruzione: gioca con la testa alta e si butta dentro tutte le volte che può.

Bakayoko 7 - Il gol che meno ti aspetti da uno come lui: destro imprendibile da fuori area, potente e preciso all'angolino. E impeccabile in fase difensiva: Gattuso applaude. Dall'85' Fabian Ruiz s.v.

Politano 6,5 - La catena di destra funziona alla grande. Combina sempre bene con Di Lorenzo, sfiora la rete e ripiega puntualmente. Quando non ne ha più, Gattuso lo chiama fuori. Dal 59' Lozano 6 - Comincia male, poi però cresce e inizia a rifinire bene per i compagni, sfruttando anche la sua velocità.

Zielinski 7 - Un palo, almeno 2-3 giocate da urlo e tantissimi guizzi. Il suo primo tempo è uno show. Sale in cattedra subito, come il migliore dei professori, con dribbling che sembrano coreografie. Quando gioca così è davvero implacabile. Dal 59' Mertens 5,5 - L'impatto non è dei migliori, i minuti seguenti anche peggiori: due volte ha discrete chance per segnare, ma non centra il bersaglio.

Insigne 6,5 - Più impreciso del solito, più spento del solito. Ma, come al solito, generosissimo. Un palo gli nega la gioia del gol, il lampo più forte della sua gara. Anche quando non brilla, da vero leader qual è, non fa mancare il suo apporto. Dall'85' Elmas s.v.

Osimhen 7 - Da inizio marzo ad oggi, un gol ogni 90 minuti. Con quello di oggi, anche un po' fortunato, fanno 7 in un campionato a dir poco disgraziato. Come una gazzella, va in pressing su tutti. Il lavoro che più piace a Gattuso. In campo aperto si conferma micidiale. Dall'80' Petagna s.v.

All. Gennaro Gattuso 7,5 - Il Napoli sta bene, fisicamente e mentalmente. E quando gioca così è bellissimo. Ringhio ha capito che questa squadra, con tutto il suo tasso tecnico, deve giocare con mentalità offensiva e baricentro alto. Oggi lo fa perfettamente, con uno show nel primo tempo. Perché gli azzurri ci sono anche nella testa. E, più che mai, nella corsa Champions.