Alla fine il sospiro di sollievo. La Juve è bella, ha tante domande e una risposta: va in Champions

All’ultimo e per il rotto della cuffia. Ma, almeno, in grande stile. L’ultima Juventus del campionato, complice un Bologna morbidissimo, è anche la più bella: 4-1 senza storia al Dall’Ara, per Cristiano Ronaldo & Co. Anzi no, perché il portoghese è il grande assente nell’ultima gara della Serie A 2020/2021, di cui pure si laurea capocannoniere. Resta in panchina per scelta tecnica, di Andrea Pirlo ovviamente ma il tecnico dice condivisa, a guardare Dybala (il nostro migliore in campo) e Morata, ma anche Kulusevski e Chiesa, che fanno bella la Vecchia Signora. Costretta a ringraziare il Napoli per il suo harakiri al Maradona, inatteso perché un po’ tutti si aspettavano che il passo falso lo facesse il Milan a Bergamo. È una vittoria che porta con sé un immenso sospiro di sollievo, legato ai tanti milioni che porterà in cassa come di consueto la Champions. Ma si trascina dietro anche diversi interrogativi: che deciderà la società su Pirlo? E cosa farà Ronaldo? Il futuro di Chiellini? Tante domande, per ora c’è almeno una risposta.