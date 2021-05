Le pagelle della Juventus - Morata mattatore, Rabiot freddo. Kulu-Dybala, che show

vedi letture

Bologna-Juventus 1-4

(85’ Orsolini; 5’ Chiesa, 29’ e 48’ Morata, 45’ Rabiot)

Szczesny 6,5 - Si concede il lusso di chiudere il campionato con un assist, quello per il 4-0. Praticamente mai chiamato in causa dagli avversari, l’unico che prova a fargli male è Danilo. (Dal 67’ Pinsoglio 6 - Prima presenza stagionale. Da spettatore non pagante? Non proprio: fa in tempo a incassare un gol, ma anche a evitarne un altro con una bella parata).

Cuadrado 6,5 - Promosso, ça va sans dire, ma per una volta cede il palcoscenico. Regia e corsa sulla fascia, Morata spedisce sul palo l’ennesimo assist della sua stagione.

De Ligt 6 - Un solo tempo, dal 30’ passato tra un dolore e l’altro. Ordinaria amministrazione, per uno come lui. (Dal 46’ Bonucci 5,5 - Entra e rischia su Palacio ma fa la scelta giusta, il Trenza lo impegna comunque, nel finale non chiude su Orsolini).

Chiellini 6,5 - Anche lui frenato dal fisico: svetta, lotta, combatte e guida i suoi. È davvero già arrivato il suo tempo? (Dal 59’ Arthur 6 - Entra che la gara è finita da un pezzo, alle cronache solo per un tiro sul corpo di Soumaoro)

Alex Sandro 6 - Terzino bloccato o braccetto di sinistra, sta di fatto che dalle sue parti non c’è mezza offensiva e lui si sgancia poco.

Kulusevski 7 - La Grande Bellezza. Il primo e il terzo gol nascono dai suoi. Inventa e difende, gioca di fino e col fisico. È un 2000, e non averlo sfruttato al meglio è uno dei grandi rimpianti di questa Juve. Un gioiello nel finale, ma annullato.

Danilo 5,5 - Dal suo piede nasce l’azione del primo gol. Non è il suo ruolo e resta tale, ma s’impegna. Sul giudizio pesa il pastrocchio sfiorato a fine primo tempo: poteva riaprire la partita. (Dal 67’ Bernardeschi 6 - Si fa notare subito e quasi esclusivamente per i capelli ossigenati).

Rabiot 7 - Ormai è chiaro che è un giocatore da bella stagione, dalla primavera in poi. Subito la traversa, poi freddo sul gol che mette la parola fine alla partita con 45 minuti d’anticipo.

Chiesa 7 - Pronti via, mette la firma: sesto gol al Bologna in A. È diventato quasi stucchevole ripetere che la Juve sa già da chi può ripartire. Ma è così. (Dal 59’ McKennie 5,5 - Ha da riposare. Lo farà alla prima partita della prossima stagione, vista la squalifica)

Dybala 7,5 - Se Kulusevski è il grande rimpianto, lui lo è per la sfortuna. E un po’ anche per qualche scelta, ma questo è un altro discorso. Che stagione sarebbe stata, avendolo sempre? Chi lo sa. Inventa, dribbla, c’è in qualsiasi giocata dei suoi. Morata gli soffia un gol, non se ne ha male e continua a dispensare giocate.

Morata 7,5 - Un gol di rapina, uno di velocità. Un palo, ma va bene così. Doppia cifra in stagione. Non sarà Lukaku, non sarà Suarez, ma il rinnovo del prestito è l’ultimo dei problemi di questa Juve. L’ha tenuta in piedi lui, spesso e volentieri.

Pirlo 7 - Scelta concordata, si dice. Resta il dubbio. All’ultima giornata, e forse all’ultima partita da allenatore della Juventus, pecca di lesa maestà. Si presenta senza Ronaldo: l’avversario non ha obiettivi, ma la sua squadra gioca, corre, passa ed è unita come non lo è mai stata in questa stagione. Con o senza CR7, c’è da chiedersi perché Madama sia sbocciata a primavera fin troppo inoltrata.