Altro che pensione: Roy Hodgson è ufficialmente pronto a tornare in panchina a 78 anni

A 78 anni, mentre molti colleghi hanno già appeso il taccuino al chiodo, Roy Hodgson sceglie ancora una volta il campo. Lo storico tecnico inglese ha accettato la proposta del Bristol City per guidare la squadra fino al termine della stagione, tornando in panchina in Championship e dimostrando come la passione per il calcio possa andare oltre il tempo. Già nel 2024, quando allenava il Crystal Palace, Hodgson era diventato il manager più anziano della storia della Premier League

La carriera di Hodgson parla per lui: un percorso lungo e internazionale che lo ha visto allenare in diversi Paesi e contesti. In Italia ha guidato Inter e Udinese, lasciando il segno soprattutto negli anni Novanta, mentre in Inghilterra ha allenato Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion e, appunto, Crystal Palace. Proprio con il Fulham ha raggiunto una storica finale di Europa League, mentre con la Nazionale inglese, di cui è stato commissario tecnico dal 2012 al 2016, ha vissuto uno dei capitoli più prestigiosi della sua carriera. Esperienze anche in Svizzera, Svezia e Danimarca completano il profilo di un veterano della panchina.

"Ho avuto ottime conversazioni con la dirigenza e sono davvero felice dell’opportunità di poter aiutare la squadra in queste ultime giornate - ha detto Hodgson attraverso il sito ufficiale del suo nuovo club -. Ci metteremo immediatamente al lavoro, con l’obiettivo di una prestazione positiva venerdì prossimo". Quando debutterà col Bristol City, venerdì prossimo, Hodgson avrà 78 anni e 237 giorni e diventerà il più vecchio allenatore di sempre in Championship, togliendo il primato a Mircea Lucescu.