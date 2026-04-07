Hodgson, 78 anni e non sentirli. Seconda vittoria di fila col Bristol City: "Mi rende orgoglioso"

Non c'è alibi che regga. L'allenatore ad interim del Bristol City, Roy Hodgson, a 78 anni ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro lo Sheffield United. Mark Sykes ha segnato l'unico gol della partita, assicurando ai Robins la prima vittoria casalinga dal 24 gennaio, con Radek Vitek - in prestito dal Manchester United - capace di compiere una serie di parate decisive. Ora il City si trova all'11° posto, a sette punti dalla zona play-off, con cinque partite ancora da giocare.

Hodgson stesso ha parlato al termine del match alla BBC Radio Bristol per commentare: "La fase difensiva è stata fondamentale. La concentrazione e la determinazione del portiere e dei difensori, supportati dal centrocampo e dagli attaccanti. Ci sono state poste molte sfide in quel secondo tempo e rispondere in quel modo mi rende orgoglioso dei giocatori", le prime parole.

Sulla gara di Vitek: "Nelle ultime due partite è stato fantastico. Ha un grande temperamento e un vero dominio nel gioco aereo. Sarei sorpreso se non tornasse al Manchester United per restarci molto a lungo", l'attestato di stima rivolto all'estremo difensore ceco di 22 anni. Poi ha aggiunto sul percorso finale che attende il Bristol: "Ogni partita ti insegna qualcosa. Purtroppo serve più tempo per elaborare le cose e lavorarci su, ma queste due partite sono state fantastiche. Non sono favorevole a complicare troppo o a reinventare il calcio. C'è molto su cui costruire per chiunque arriverà, e spero che si ritroveranno più vicini alla cima che al fondo della classifica".