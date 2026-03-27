Ufficiale Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni. Il Bristol City lo nomina allenatore ad interim

Il Bristol City ha ufficializzato la nomina di Roy Hodgson come allenatore ad interim, dopo l’esonero di Gerhard Struber e dell’assistente Bernd Eibler. L’ex CT dell’Inghilterra guiderà la prima squadra fino alla fine della stagione, mentre il club affiderà al prossimo direttore sportivo la scelta del tecnico che guiderà la squadra nel campionato 2026/27.

"Vorrei ringraziare Gerhard e Bernd per il loro impegno negli ultimi nove mesi e auguro loro il meglio", ha dichiarato il CEO Charlie Boss. "L’arrivo di Roy va oltre i risultati delle prossime sette partite. Aiuterà a stabilire standard e valori che ci serviranno per avere successo in futuro. È un tecnico di enorme esperienza, che ha vinto ai massimi livelli, e supporterà me, i giocatori e lo staff nel raggiungere il nostro potenziale".

Hodgson, 78 anni, ha commentato: "Ho avuto ottime conversazioni con la dirigenza e sono davvero entusiasta di questa opportunità. Ci metteremo subito al lavoro e cercheremo una prestazione positiva contro il Charlton". Hodgson incontrerà il gruppo e lo staff lunedì 30 marzo, al rientro dalla sosta internazionale, per preparare la sfida di venerdì 3 aprile contro il Charlton. Il Bristol occupa attualmente la sedicesima posizione in Championship ed ha un margine di 12 punti sulla zona retrocessione e un distacco di 12 punti dalla zona playoff.