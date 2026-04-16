Arsenal in semifinale di Champions, di nuovo. Arteta si gode la solidità, ma è in riserva

Seconda semifinale di fila per l'Arsenal in Champions League, peraltro unica inglese a raggiungere il penultimo atto della competizione. E così è stato, un dato che fa ancora più impressione se si pensa che per i Gunners è solo la quarta semifinale della propria storia: l'ultima risale proprio all'anno passato, quando un grande Donnarumma chiuse ogni spiraglio alla voglia di rimonta della squadra londinese, battuta all'andata 1-0 e giustiziata anche a Parigi 2-1.

In una gara estremamente tattica e con le squadre molto interessate, e brave, a non prenderle piuttosto che a offendere, finisce 0-0: lo Sporting ci prova per 45', mentre nella ripresa fatica enormemente a farsi vedere dalle parti di Raya, anzi è l'Arsenal a farsi vedere un paio di volte in modo pericoloso dalle parti di Silva, con un palo colto da Trossard. Per Arteta buone notizie dalla solidità difensiva dunque, ma è evidente come la barra dell'energia segni 'riserva' e non è una cosa confortante in vista dello scontro decisivo per la Premier contro il City.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha analizzato così il pari senza reti contro lo Sporting che manda la squadra inglese in semifinale di Champions: "E' un privilegio, abbiamo fatto una cosa che non era mai successo in 140 anni e in un contento di enorme difficoltà, sono contentissimo. Il momento più difficile della partita? Forse la preparazione. Dopo la sconfitta contro il Bournemouth non eravamo nelle condizioni ideali, ma i miei giocatori si sono presi la responsabilità e le ultime 48 ore sono state importantissime, stasera grandissima prestazione difensiva. Dobbiamo fare molto meglio con la palla ed essere dominanti, questo lo sappiamo".