Balotelli risponde alle voci e alle critiche sui social: "Basta gossip stupidi. Lasciatemi in pace"

Prende la parola Mario Balotelli. L'attaccante del Monza ha voluto rispondere agli ultimi gossip su presunti nuovo problemi che lo volevano protagonista attraverso una storia su Instagram: "Quindi cosa sarei in prigione? scrive SuperMario in una Stories - Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inestenti! Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro".