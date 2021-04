Benevento, due volte avanti e rimontato a Marassi: non bastano Viola e Lapadula, col Genoa è 2-2

Un punto che lascia un po’ di amaro in bocca per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi, in vantaggio per due volte a Marassi, si è vista raggiungere dal Genoa. In grande spolvero l’ex di turno Gianluca Lapadula che prima si procura il rigore trasformato da Viola e poi realizza il momentaneo 2-1. Decisive due disattenzioni in area rossoblu che Goran Pandev ha sfruttato per siglare la sua doppietta personale. La corsa per la salvezza non è ancora finita. Anzi. Il successo del Cagliari a Udine ha avvicinato i rossoblu sardi ai campani e la prossima sfida casalinga contro i bianconeri di Luca Gotti diventa davvero fondamentale. Nulla è perduto. Ma al “Vigorito” servirà un successo per scacciare i fantasmi e cercare di portare a casa l’obiettivo della permanenza in A.