Un inizio scoppiettante poi regna l'equilibrio: Genoa-Benevento termina 2-2

Finisce senza vincitori né vinti il match del "Ferraris". Genoa e Benevento si dividono la posta in palio per un punto che serve di più ai rossoblu che ai giallorossi di Pippo Inzaghi.

Schieramenti speculari - Davide Ballardini ritrova Zappacosta dopo l’infortunio. Il provino di questa mattina ha dato buoni esiti e l’ex Roma e Chelsea viene schierato dal primo minuto a sinistra. In difesa Masiello, Rodovanovic e Criscito giocano davanti a Perin mentre a centrocampo giocano Strootman, Badelj e Zajc con Biraschi alto a destra. Schieramento speculare per Pippo Inzaghi che si affida in attacco a Lapadula, ex di turno, e Gaich supportati sulle corsie laterali da Depaoli e Improta. In difesa davanti a Montipò spazio Tuia, Glik e Barba con Viola in cabina di regia con Ionita ed Hetemaj mezzali.

Inizio pirotecnico - Inizio scoppiettante al “Ferraris”. Dopo appena tre minuti Lapadula scappa a Radovanovic che allarga troppo il braccio e lo atterra all’interno dell’area di rigore. Per Pairetto non ci sono dubbi: massima punizione per gli ospiti e giallo per il numero 21 del Grifone. Dal dischetto si presenta Viola che non sbaglia. La reazione del Genoa non tarda ad arrivare e al decimo minuto Strootman riceve un passaggio a rimorchio di Zappacosta e crossa verso il centro. Barba respinge male sui piedi di Pandev che raccoglie l’invito e supera Montipò.

Botta a risposta - Il Benevento non ci sta e torna ancora avanti con Lapadula: l’attaccante semina il panico nella difesa del Genoa e dal limite dell’area fa partire un bolide che si insacca sotto la traversa della porta di Perin. Non ci si annoia a Marassi e al 20’ Pandev approfitta di un’imprecisione in area di Depaoli in seguito ad un cross di Zappacosta sempre dalla sinistra. Dopo la sfuriata iniziale i ritmi, fisiologicamente, calano di più con le occasioni che diminuiscono anche se il Genoa alla mezz’ora di gioco avrebbe la palla del sorpasso con Mattia destro. L’attaccante rossoblu, lanciato da Pandev, si presenta a tu per tu con Montipò ma quest’ultimo gli sbarra la strada e riesce a respingere la sua conclusione a botta sicura.

Equilibrio e poche occasioni - Nella ripresa il Genoa prova a prendere in mano il pallino del gioco e al nono minuto si rende pericoloso con una conclusione dal limite dell’area di rigore di Badelj respinta in tuffo da Montipò. Al quarto d’ora Gaich va via a Radovanovic ed entra in area di rigore ma prima di battere a rete viene fermato da Masiello che riesce a recuperare la sfera. La risposta del Benevento arriva dopo un’azione prolungata conclusa con un mancino di Viola dalla distanza che termina alta. Sessanta secondi più tardi è Gaich a sfiorare il gol del vantaggio con un colpo di testa che lascia di sasso Perin ma il pallone lambisce il palo e termina sul fondo. La girandola di cambi e la paura di non perdere condizionano il finale che non produce sussulti con il match che rimane inchiodato sul 2-2.

