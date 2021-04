Boban nuovo capo del calcio della UEFA. Lunedì l'annuncio: ecco quali saranno i suoi compiti

C'è un'importante novità per quanto riguarda il calcio internazionale: Zvonimir Boban sarà il nuovo capo del calcio della UEFA. Tra due giorni il Comitato Esecutivo della UEFA ratificherà le sedi dell'Europeo, la nuova Champions e anche una nuova carica creata ad hoc dal presidente Aleksander Ceferin. Sarà quella di 'head of football' per Boban che è già stato in un ruolo simile in FIFA.

Quali compiti avrà? Non sarà un ruolo formale Non forma o rappresentanza ma operatività. Boban gestirà in prima persona le relazioni con le leghe e con le società. Sarà lui a prendere contatto con i responsabili dei fischietti e a gestire la questione VAR. A gestire anche la calendarizzazione delle competizioni internazionali e a incrociarle con quelle delle singole leghe.