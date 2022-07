Celik ha già il cuore giallorosso: no alla Fiorentina (che offriva di più), andrà alla Roma

Si è finalmente sbloccata l'operazione Mehmet Zeki Celik, terzino che dal Lille passa alla Roma. I giallorossi hanno presentato ai francesi una cifra di poco inferiore ai 7 milioni, concedendo il 15% della futura rivendita del turco. Con il terzino l'accordo era già stato trovato da tempo, con un ingaggio da circa 2 milioni più bonus su cui influirà anche il Decreto Crescita. L'obiettivo della Roma, ora, è avere il difensore in ritiro in Portogallo nei prossimi giorni. Dopo giorni di trattative è finalmente finita la telenovela legata al passaggio del terzino in giallorosso, che si trascinava da più di una settimana.

Retroscena: la Fiorentina aveva offerto di più!

E' la redazione di Sky a svelare un retroscena circa la trattativa per il terzino turco, riguardante la Fiorentina. Secondo l'emittente, infatti, l'offerta dei viola al Lille era superiore a quella della Roma, ma i giallorossi avevano trovato in precedenza un accordo con il terzino, che ha dunque prevalso rispetto alla proposta presentata dalla dirigenza toscana.