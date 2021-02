Cellino non si smentisce mai. Il Brescia cambia ancora una volta allenatore

Ci sono poche certezze del mondo del calcio. Soprattuto nella sua versione moderna. Una di queste però si cela dietro un nome e un cognome: Massimo Cellino. Ultimo esponente della categoria presidenziale dei ‘mangiallenatori’ il numero uno del Brescia si è confermato esonerato Davide Dionigi, quarto allenatore della stagione in corso dopo Luigi Delneri, Diego Lopez e Daniele Gastaldello.

Un conteggio, quello di Cellino al ‘Rigamonti’, che assume dimensioni monstre se si allarga all’intera gestione dell’imprenditore sardo, iniziata il 10 agosto 2017. Un conteggio che recita ben dieci tecnici in appena tre anni e mezzo.

Nel campionato di B 2017/2018, il primo della gestione Cellino, ad avvicendarsi sulla panchina del Rigamonti furono Roberto Boscaglia (due volte), Pasquale Marino e Ivo Pulga. L’anno successivo, quello della promozione, toccò a David Suazo e a Eugenio Corini, con quest’ultimo confermato anche per il ritorno in A salvo essere esonerato all’11^ giornata per fare spazio a Fabio Grosso, durato appena due match e, poi, a Diego Lopez. Infine la stagione in corso iniziata con Luigi Delneri, transitata dallo stesso Lopez, da Daniele Gastaldello e, appunto, da Davide Dionigi.

Adesso è iniziata la caccia al nuovo allenatore. Chi sarà la prossima vittima?