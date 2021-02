Ci pensa Luis Alberto: la Lazio ha la testa al Bayern, il 10 regala la tripla cifra a Inzaghi

vedi letture

Il minimo indispensabile. Dimenticata la sconfitta contro l'Inter, la Lazio riprende la propria marcia. Con un gol di Luis Alberto, il settimo in questo campionato, i biancocelesti superano la Sampdoria 1-0 e si riportano in zona Champions League, aspettando ovviamente i risultati delle altre squadre interessate all'Europa che conta. Quella che martedì sera vedrà i ragazzi di Simone Inzaghi impegnati in casa contro il Bayern Monaco campione del mondo: il tecnico, alla centesima vittoria in Serie A, ha approfittato del vantaggio per far riposare diversi senatori nel secondo tempo. Rischiando anche di essere raggiunto dai liguri, pur se di fatto Reina ha avuto poco da fare: per fortuna della Lazio, ci aveva già pensato in apertura lo spagnolo col numero 10 sulle spalle, migliore in campo. Ora c'è il Bayern: l'unica avversaria che la Lazio voleva evitare, assicura lo stesso Inzaghi. Meglio arrivarci con una vittoria.