Dal Paradiso all'inferno in tre minuti: il Parma esce in lacrime da Cagliari e la B ora è ad un passo

Dal Paradiso all'inferno in tre minuti, il Parma sembra poter vincere a Cagliari e rilanciarsi nella lotta salvezza ma nel recupero si fa prima raggiungere e poi superare dai sardi, che vincono 4-3 e di fatto escludono quasi definitivamente i crociati dalla lotta per salvarsi. I crociati pagano ancora una fase difensiva rivedibile e un atteggiamento troppo remissivo, ma per D'Aversa non è ancora tutto perduto: "La matematica ancora non ci condanna", ma per il Parma ora la rimonta è quasi impossibile.