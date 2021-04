Parma, D'Aversa: "Buttato via il risultato, Cagliari più determinato di noi"

Le parole del tecnico D’Aversa in conferenza stampa al termine della sfida tra il suo Parma e il Cagliari valida per la trentunesima giornata della Serie A.

Una sconfitta difficile da digerire per come è arrivata.

“La definirei indimenticabile per importanza ma soprattutto per come è arrivata. Purtroppo conta solo il risultato finale. Il Cagliari è stato più bravo e più determinato di noi. Da quando sono arrivato quella di buttar via i risultati è una costante inspiegabile. Abbiamo fatto bene nella gestione e nella costruzione ma senza malizia saremo sempre più influenzati in classifica. Abbiamo qualità per altri risultati ma mentalmente".

Le lacrime finali significano Serie B?

“La gara di oggi era fondamentale, inutile girarci intorno. Chiaro che la matematica ancora non ci condanna, siamo dei professionisti e ci metteremo il massimo impegno. Come abbiamo fatto stasera, chiaro che la percentuale ora è diminuita per raggiungere il nostro obiettivo. Continueremo a lottare ma dobbiamo capire perché stiamo perdendo la categoria. E una squadra che vuole tenere la categoria non può buttare questi risultati. Ragioneremo sulle motivazioni. Sono arrabbiato con la squadra ma anche con me stesso, ma sarebbe strano il contrario”.