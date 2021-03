Dal Pino e Calcagno vice: prende forma la "nuova" FIGC. E Gravina tuona sui vaccini

Prende forma la nuova Federcalcio del presidente Gabriele Gravina. Nella sala intitolata a Paolo Rossi, il Consiglio Federale ha infatti eletto i due vicepresidenti: Paolo Dal Pino e Umberto Calcagno, numeri uno rispettivamente della Serie A e dell’assocalciatori. Dal Pino sarà il vicario di Gravina, che è anche intervenuto sul ritardo della campagna vaccinale, tale da creare problemi e preoccupazione in ottica Euro 2020. Impossibile poi evitare un passaggio su quanto accaduto, o meglio non accaduto, in occasione di Lazio-Torino: “Il protocollo è chiaro, è valido e il calcio si sta comportando in maniera responsabile”.