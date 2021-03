tmw Lazio-Torino? Gravina: "Protocollo chiaro: 'Salvo quanto previsto dall'autorità sanitaria'"

vedi letture

Nel suo intervento dopo il Consiglio Federale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche del caso Lazio-Torino, con la gara di martedì che non si è disputata visto che l'Asl ha impedito ai granata di partire per la Capitale dopo i tanti casi di positività riscontrati all'interno del gruppo squadra: "Io rispetto il Protocollo che dice "salvo quanto disposto dall'autorità sanitaria". Il protocollo è valido e il calcio si sta comportando in maniera responsabile. Tutto devono rispettare le regole e la salute deve essere tutelata e che si giochi a calcio. Non vogliamo sostutuire l'autorità sanitaria. Continueremo a difendere il nostro protocollo ma ci sono decisioni che non riguardano la Federazione".