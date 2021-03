Dalla Cina Eder attacca. Intanto il Governo dà 1,9 miliardi di euro per il 23% di Suning.com

Il Governo Cinese potrebbe avere dato un assist all'Inter. Perché nelle casse di Suning sono stati versati 1,9 miliardi di euro per il 23% di Suning.com. Una cifra che però non rallenterà lo smarcamento da parte del colosso degli elettrodomestici dallo Jiangsu. Tanto che l'ex Inter, Eder Citadin Martins, ha attaccato Suning e il direttore sportivo per non avere detto la verità.

Intanto la Federcalcio cinese ha diramato un comunicato sull'idea, di Suning, di cessare ogni attività. Disapprovazione ma rispetto per la scelta del Jiangsu, che ha vinto lo Scudetto poco più di 100 giorni fa.